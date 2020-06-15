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/ Пульмонология

Коронавирус может негативно влиять на нервную систему: ученые сделали новое открытие

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Ученые выяснили, что коронавирус (COVID-19) представляет угрозу нервной системе. Многие инфицированные имеют головные боли и трудности с концентрацией внимания.

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К такому выводу пришли специалисты из Северо-Западного университета США, результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology.

Автор статьи, доктор Игорь Коральник вместе с коллегами провел ретроспективный анализ всех пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы в Northwestern Medicinе, с целью определить частоту и тип неврологических осложнений, а также реакцию на лечение.

Выяснилось, что около половины инфицированных имели неврологические проявления COVID-19, которые включают головные боли и головокружение, а также трудности с концентрацией внимания, снижение бдительности, расстройства обоняние и вкуса, судороги, инсульты и мышечные боли.

Неврологическую дисфункцию, по мнению Коральника, может вызвать ряд причин. Так как заболевание может поражать несколько органов, включая легкие, почки и сердце, мозг может страдать от недостатка оксигенации и от нарушений свертываемости крови, что может привести к ишемическому или геморрагическому инсульту.

Более того, вирус способен вызвать прямую инфекцию мозга и оболочки головного мозга, а реакция иммунной системы может вызвать повреждающее мозг и нервы воспаление.

"Об этом важно знать широкой общественности и врачам, потому что инфекция SARS-CoV-2 может первоначально иметь неврологические симптомы, прежде чем возникнут лихорадка, кашель или проблемы с дыханием", – сказал Коральник.

Наблюдение за пациентами продолжится, чтобы определить, являются ли проблемы с нервной системой постоянными или это явление временное.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус поражает не только дыхательные пути и легкие, но может ударить и по другим органам, например почкам и печени.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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