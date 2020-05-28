Коронавирус может не оставаться на поверхности: ученые удивили исследованием

Новый тип коронавируса может оказаться не таким заразным, как считалось ранее. В частности, ученые заявили о невозможности инфицироваться им через загрязненные поверхности.

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К такому выводу пришли специалисты из Имперского колледжа Лондона, взяв для своего исследования мазки из больниц в пик пандемии. Статья о результатах эксперимента опубликована на сервере medRxiv.

Отмечается, что вирус нашли на 114 из 218 (52,3%) поверхностях и на 14 из 31 (38,7%) воздушных проб. Однако его не смогли размножить.

Также ученые утверждают, что уровень РНК вируса на поверхностях в медучреждениях был меньше минимума, который можно культивировать через два часа после собирания образцов.

"Невозможность культивирования вируса объясняется низким уровнем РНК, большим промежутком времени с момента оседания патогена на поверхности или сразу двумя причинами", – говорят исследователи.

По их словам, если выводы подтвердятся, это будет означать, что вирус не настолько живуч на поверхностях, как считали ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые американского Университета Орегона опубликовали видео с компьютерной моделью распространения коронавируса в вагоне метро.