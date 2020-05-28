Коронавирус может не оставаться на поверхности: ученые удивили исследованием

Новый тип коронавируса может оказаться не таким заразным, как считалось ранее. В частности, ученые заявили о невозможности инфицироваться им через загрязненные поверхности.

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К такому выводу пришли специалисты из Имперского колледжа Лондона, взяв для своего исследования мазки из больниц в пик пандемии. Статья о результатах эксперимента опубликована на сервере medRxiv.

Отмечается, что вирус нашли на 114 из 218 (52,3%) поверхностях и 14 из 31 (38,7%) воздушных проб. Однако его не смогли размножить.

Также ученые утверждают, что уровень РНК вируса на поверхностях в медучреждениях был меньше минимума, который можно культивировать через два часа после собрания образцов.

"Невозможность культивирования вируса объясняется низким уровнем РНК или большим промежутком времени с момента оседания патогена на поверхности, или сразу двумя причинами", – говорят исследователи.

По их словам, если эти выводы подтвердятся, это будет означать, что вирус не настолько живуч на поверхностях, как думали до этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые американского Университета Орегона опубликовали видео с компьютерной моделью распространения коронавируса в вагоне метро.

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