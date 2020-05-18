Коронавирус мог попасть в Европу еще в октябре: всплыли доказательства

Первые пациенты с признаками вызываемого новым типом коронавируса заболевания легких могли появиться во Франции еще в ноябре 2019 года.

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Такой вывод в ходе исследования 2,5 тыс. рентгеновских снимков сделали медики больницы Альберта-Швайцера в Кольмаре, что на востоке Франции. Об этом пишет Le Parisien.

"Типичные аномалии легких, вызываемые COVID-19", – описал врач-рентгенолог Мишель Шмидт снимок флюорографии, сделанный 16 ноября. При этом еще 12 подозрительных случаев он с коллегами выявил в декабре и 16 – в январе. Тогда как самые ранние снимки из тех, что они изучили, были датированы 15 октября.

По словам медиков, теперь им предстоит связаться со всеми пациентами, чьи снимки они сочли подозрительными, и расспросить их о контактах и поездках в тот период, а также взять необходимые анализы. Такой подход вряд ли даст полную картину, учитывая наличие бессимптомных больных, отмечают рентгенологи. Но они надеются, что работа поспособствует более широкому применению флюорографии при обследовании людей, у которых появляются первые признаки инфицирования COVID-19.

"Это ретроспективное исследование – отличная идея для понимания распространения болезни. Однако без мазков из носа и анализов крови будет весьма трудно гарантированно подтвердить наличие инфекции в этот период", – говорит президент Общества рентгенографии грудной клетки профессор Антуан Халил.

Он уточнил, что не считает необходимым облучать каждого пациента, однако добавил, что при ухудшении симптомов снимок позволяет лучше прогнозировать течение заболевания, а также предсказать необходимость интубации в течение пяти дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи заявили, что источником коронавируса вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане. По их мнению, инфекция могла попасть туда от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.