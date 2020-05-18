Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Коронавирус мог попасть в Европу еще в октябре: всплыли доказательства

6.5т
Читать материал на украинском

Первые пациенты с признаками вызываемого новым типом коронавируса заболевания легких могли появиться во Франции еще в ноябре 2019 года.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такой вывод в ходе исследования 2,5 тыс. рентгеновских снимков сделали медики больницы Альберта-Швайцера в Кольмаре, что на востоке Франции. Об этом пишет Le Parisien.

"Типичные аномалии легких, вызываемые COVID-19", – описал врач-рентгенолог Мишель Шмидт снимок флюорографии, сделанный 16 ноября. При этом еще 12 подозрительных случаев он с коллегами выявил в декабре и 16 – в январе. Тогда как самые ранние снимки из тех, что они изучили, были датированы 15 октября.

Коронавирус мог попасть в Европу еще в октябре: всплыли доказательства

По словам медиков, теперь им предстоит связаться со всеми пациентами, чьи снимки они сочли подозрительными, и расспросить их о контактах и поездках в тот период, а также взять необходимые анализы. Такой подход вряд ли даст полную картину, учитывая наличие бессимптомных больных, отмечают рентгенологи. Но они надеются, что работа поспособствует более широкому применению флюорографии при обследовании людей, у которых появляются первые признаки инфицирования COVID-19.

"Это ретроспективное исследование – отличная идея для понимания распространения болезни. Однако без мазков из носа и анализов крови будет весьма трудно гарантированно подтвердить наличие инфекции в этот период", – говорит президент Общества рентгенографии грудной клетки профессор Антуан Халил.

Он уточнил, что не считает необходимым облучать каждого пациента, однако добавил, что при ухудшении симптомов снимок позволяет лучше прогнозировать течение заболевания, а также предсказать необходимость интубации в течение пяти дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи заявили, что источником коронавируса вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане. По их мнению, инфекция могла попасть туда от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Исследование ученых
Место
Франция
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • Одессу потрясла смерть от коронавируса врача-реаниматолога – мужчину спасали неделю.

  • В ношении маски нашлась скрытая опасность – COVID-19 может попасть в мозг человека.

  • Врачи предупредили, что у молодых пациентов с COVID-19 инсульт может быть "первым и последней" симптомом коронавируса.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости