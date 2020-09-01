Коронавирус лучше выживает осенью – исследование

Новый тип коронавируса, повлекший за собой пандемию, по-разному ведет себя зависимо от времени года. Однако осенью он выживает лучше всего.

Такого мнения придерживается группа ученых под руководством профессора ветеринарной микробиологии из Университета штата Канзас (США) Юргена Рихта. Статья о результатах их исследования, которая еще не была рецензирована, размещена на сайте препринтов bioRxiv.

По словам специалистов, COVID-19 по-разному держаться на открытых поверхностях осенью и летом. Так, в теплое время года он живет от двух до пяти часов, а весной и осенью может оставаться активным от 17 до 30 часов.

В ходе эксперимента исследователи обнаружили, что при более низких температурах и влажности коронавирус мог, например, оставаться на куртке туриста около недели и, соответственно, оставаться заразным в течение этого времени. Тогда как при теплой погоде продолжительность жизни этой инфекции оценивалась от одного до трех дней.

Коронавирус лучше всего выживает осенью, считают ученые

"Продолжительное выживание вируса на поверхностях осенью может потенциально способствовать новым вспышкам", – отметили ученые.

Они считают, что вирус также дольше выживает в помещении, в более холодных и менее влажных условиях. Исследование показало, что средний период полураспада COVID-19 – или скорость разложения – составляет почти восемь часов на дверной ручке из нержавеющей стали или почти 10 часов на окне, что примерно вдвое превышает продолжительность летом.

Поэтому эксперты порекомендовали усилить уровень личной гигиены, чтобы не допустить повторных вспышек коронавируса с наступлением холодного времени года.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам бывшего санитарного врача Украины Святослава Протаса, осенью и зимой 2020-2021 года, в условиях авитаминоза и низкого иммунитета, в Украине возможно увеличение процента тяжелых форм коронавируса и значительный рост смертности.

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