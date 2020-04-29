Коронавирус каждый год! Ученые предупредили о коварности COVID-19

Ученые предупредили, что зимой, в более холодных климатических условиях, вспышка коронавируса может возродиться.

Как пишет Daily Mail, такое предположение высказали на информационном форуме по быстрым исследованиям, который возглавляет главный ученый Австралии Алан Финкель. Группа уже предупредила, что австралийцы могут столкнуться с ежегодным зимним сезоном COVID-19.

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Хотя нет убедительных данных, демонстрирующих связь между зимой и ростом случаев коронавируса, текущие исследования предполагают всплеск передачи вируса в более холодном климате.

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"Исследования показывают, что зима будет иметь определенное влияние на распространение и серьезность COVID-19, так как более низкая влажность и температура воздуха могут повысить жизнеспособность и вирулентность вируса и, следовательно, его инфекционность", – говорится на сайте Австралийской академии наук.

Эксперты также предупреждают о возможном возрождении смертельного вируса каждый год.

"Наиболее вероятное время для его повторения – зима", – отметил директор Центра вирусных исследований Вестмидского института профессор Тони Каннингем.

Тем не менее, в докладе также подчеркивается, что поведение человека является основным фактором передачи коронавируса, и социальные дистанции оказывают большее влияние на борьбу со вспышкой, чем смена времен года.

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