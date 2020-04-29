Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Коронавирус каждый год! Ученые предупредили о коварности COVID-19

1.4т
Читать материал на украинском

Ученые предупредили, что зимой, в более холодных климатических условиях, вспышка коронавируса может возродиться.

Как пишет Daily Mail, такое предположение высказали на информационном форуме по быстрым исследованиям, который возглавляет главный ученый Австралии Алан Финкель. Группа уже предупредила, что австралийцы могут столкнуться с ежегодным зимним сезоном COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Хотя нет убедительных данных, демонстрирующих связь между зимой и ростом случаев коронавируса, текущие исследования предполагают всплеск передачи вируса в более холодном климате.

Коронавирус каждый год! Ученые предупредили о коварности COVID-19

msn.com

"Исследования показывают, что зима будет иметь определенное влияние на распространение и серьезность COVID-19, так как более низкая влажность и температура воздуха могут повысить жизнеспособность и вирулентность вируса и, следовательно, его инфекционность", – говорится на сайте Австралийской академии наук.

Эксперты также предупреждают о возможном возрождении смертельного вируса каждый год.

"Наиболее вероятное время для его повторения – зима", – отметил директор Центра вирусных исследований Вестмидского института профессор Тони Каннингем.

Тем не менее, в докладе также подчеркивается, что поведение человека является основным фактором передачи коронавируса, и социальные дистанции оказывают большее влияние на борьбу со вспышкой, чем смена времен года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США впервые начали тестировать израильский препарат, который, как сообщается, имеет стопроцентную эффективность в лечении даже тяжелобольных коронавирусом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости