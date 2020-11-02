Коронавирус: какие методы лечения работают, а какие нет?

Кратковременное пребывание Дональда Трампа в больнице в начале октября снова повысило осведомленность о различных методах лечения COVID-19, которые исследуются.

Некоторые методы лечения, которые получил президент США, уже давно находятся в поле зрения, другие рассматриваются как возможные. О том, какие препараты эффективны, а какие нет, пишет The Conversation.

Благодаря испытанию Recovery, которое проводится в Оксфордском университете, мы постоянно узнаем больше о том, какие методы лечения полезны. Итак, хотя приведенное ниже не является окончательным ответом на вопрос, как лечить COVID-19 через девять месяцев после начала пандемии, это все, что известно медикам и ученым.

Кортикостероиды

Еще в июне 2020 года появились доказательства того, что дешевый стероид дексаметазон может снизить риск смерти у тяжелобольных пациентов с COVID-19 на треть.

Более поздние исследования показали аналогичное снижение смертности при применении другого распространенного стероида, гидрокортизона. Возможно, эти препараты эффективны, потому что они подавляют сильное воспаление в легких.

Интерферон бета

В течение некоторого времени мы знали, что пациенты, которые не производят достаточного количества бета-интерферона, подвержены серьезному повреждению легких, вызванному вирусными инфекциями, поскольку он играет ключевую роль в иммунитете к вирусам.

В небольшом клиническом исследовании ингаляционный бета-интерферон снизил риск развития тяжелых респираторных заболеваний у госпитализированных пациентов с COVID-19 на 79%. Пациенты, получавшие бета-интерферон, также имели в два раза больше шансов на полное выздоровление в течение 16-дневного периода лечения.

Хотя эти результаты многообещающие, их необходимо подтвердить в более крупных исследованиях, сравнивающих препарат с другими методами лечения. Интерферон бета также исследуется в сочетании с другими методами лечения, включая ремдесивир.

Недавнее крупное исследование множественных методов лечения не показало пользы от введенного бета-интерферона у госпитализированных пациентов с COVID-19.

Ремдесивир

Этот противовирусный препарат, который не дает определенным вирусам, включая коронавирусы, воспроизводить свой генетический материал, уже временно лицензирован примерно в 50 странах для лечения пациентов с COVID-19 с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород.

Первоначально препарат проходил испытания для использования против COVID-19 в Китае, но, поскольку вспышка там была вскоре взята под контроль, было набрано недостаточно пациентов для получения статистически значимых результатов. Последующее испытание (ACTT-1) в США было более положительным, показав, что препарат может сократить время выздоровления госпитализированных пациентов с COVID-19 с инфекциями нижних дыхательных путей.

Другие исследования мало что добавили: пациенты с COVID-19 с умеренной пневмонией, получавшие пятидневный курс ремдесивира, чувствовали себя лучше, чем пациенты, получавшие стандартную помощь, но те, кто проходил десятидневный курс, – нет. Это заставило авторов исследования усомниться в значимости результатов. К сожалению, недавнее исследование ВОЗ также не показало улучшения показателей смертности или времени выздоровления госпитализированных пациентов.

Тем не менее ремдесивир – единственный противовирусный препарат, показавший свою эффективность против COVID-19. В настоящее время он является частью стандартных пакетов лечения в большинстве стран, несмотря на довольно слабые доказательства, стоящие за ним. На основе результатов ACTT-1 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США приняло решение одобрить ремдесивир в качестве препарата для лечения COVID-19.

Тоцилизумаб

Моноклональные антитела – антитела, которые были искусственно созданы для нацеливания на определенные молекулы – уже используются для лечения воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит. Одним из них является тоцилизумаб, который блокирует действие воспалительного белка под названием интерлейкин-6.

В США тоцилизумаб лицензирован для лечения синдрома высвобождения цитокинов – серьезного побочного эффекта некоторых методов лечения рака, аналогичного серьезным воспалительным эффектам COVID-19. Исследования влияния тоцилизумаба на COVID-19 дали неоднозначные результаты. Некоторые предположили, что это снижает вероятность госпитализации пациентов, нуждающихся в ИВЛ, и снижает уровень смертности пациентов, которым действительно требуется вентиляция. Другие показали, что препарат не влияет на результаты лечения пациентов.

Необходимы более масштабные и надежные исследования. В настоящее время тоцилизумаб исследуется в рамках программы Recovery и в другом крупном рандомизированном контролируемом исследовании в США.

Реконвалесцентная плазма

Другой подход, основанный на использовании антител, – это предоставление пациентам плазмы крови людей, вылечившихся от COVID-19. Эта плазма будет содержать естественные антитела, вырабатываемые донором во время инфекции.

Плазма выздоровевших была разрешена в США для экстренного использования у пациентов с COVID-19 в августе 2020 года, несмотря на очень ограниченные доказательства ее пользы. Теперь, когда она была разрешена, врачи в США не обязаны сообщать о ее эффектах, что затрудняет сбор достоверных данных об эффективности данного метода лечения.

Исследование умеренного масштаба в Индии не показало улучшения клинических результатов, хотя авторы отметили, что они не проверяли уровни антител ни в донорской плазме, ни у пациентов, которые ее получали, поэтому можно было давать плазму с довольно низким уровнем антител. пациентам, у которых уже был высокий уровень. Необходимы более масштабные испытания с использованием проверенной плазмы.

REGN-COV2

REGN-COV2 представляет собой смесь двух моноклональных антител, направленных против определенных областей шипованного белка коронавируса, который является ключевой структурой, которую он использует для проникновения в наши клетки.

Исследования на животных показали многообещающие результаты, но они не могут надежно предсказать эффекты REGN-COV2 у людей. Его производитель запросил разрешение на использование в экстренных случаях в США, что, как и в случае с плазмой выздоровевших, может затруднить сбор надежных данных.

Конкурирующий продукт – LY-CoV555 / LYCoV016 – находится на аналогичном рассмотрении для использования в экстренных случаях. Данных о его преимуществах очень мало, но он тоже проходит большое клиническое испытание.

Другие возможные методы лечения

Еще одно лечение, включенное в испытание Recovery, – это антибиотик азитромицин. Применяется для лечения различных инфекций, он обладает противовоспалительными и антибиотическими свойствами, а также может оказывать противовирусное действие. Испытания пока показывают, что нет никакой пользы, когда он предоставляется пациентам, уже госпитализированным, но испытание Recovery проверяет его эффект на ранних стадиях COVID-19.

Несмотря на ранние опасения, что некоторые лекарства от артериального давления могут увеличить риск COVID-19, крупные исследования показали, что они безопасны. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, могут ли они иметь защитный эффект.

Наконец, несколько исследований показали, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин и противовирусная комбинация лопинавир/ритонавир неэффективны против COVID-19. Производные другого (растительного) противомалярийного препарата, артемизинина, обладают противовирусной активностью и концентрируются в легких. Теоретически они могут иметь клинические преимущества, но пока нет данных, подтверждающих это.

Ранее MedOboz писал, что препарат от остеопороза ралоксифен испытают в лечении коронавируса. Предполагается, что лекарство может блокировать репликацию вируса.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!