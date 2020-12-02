Комаровский рассказал, как разводят на лекарствах от COVID-19

В мире пока не существует лекарств с доказанным действием против коронавируса (COVID-19).

Об этом в своем блоге рассказал детский врач-педиатр Евгений Комаровский. Медик предупредил, чтобы украинцы зря не тратили деньги на ненужные препараты.

"Перестаньте искать лекарства противовирусные и тратить на них деньги. Это огромный развод от продавцов лекарств. Никаких лекарств, с доказанным действием против коронавируса не существует", – сказал он.

Комаровский также призвал соблюдать карантинные меры и по возможности избегать массового скопления людей.

"Вероятность подцепить вирус определяется только вами. Чем больше людей, тем выше вероятность. Чем интенсивнее воздухообмен, тем меньше шансов заболеть. Если есть помещения малой площади, то не засовывайте туда нос", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский дал несколько советов, которые помогут снизить риск заражения либо тяжелого течения болезни в случае, если человек все-таки подхватил COVID-19.

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