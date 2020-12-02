Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Комаровский рассказал, как разводят на лекарствах от COVID-19

6.1т
Читать материал на украинском

В мире пока не существует лекарств с доказанным действием против коронавируса (COVID-19).

Об этом в своем блоге рассказал детский врач-педиатр Евгений Комаровский. Медик предупредил, чтобы украинцы зря не тратили деньги на ненужные препараты.

"Перестаньте искать лекарства противовирусные и тратить на них деньги. Это огромный развод от продавцов лекарств. Никаких лекарств, с доказанным действием против коронавируса не существует", – сказал он.

Комаровский также призвал соблюдать карантинные меры и по возможности избегать массового скопления людей.

"Вероятность подцепить вирус определяется только вами. Чем больше людей, тем выше вероятность. Чем интенсивнее воздухообмен, тем меньше шансов заболеть. Если есть помещения малой площади, то не засовывайте туда нос", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский дал несколько советов, которые помогут снизить риск заражения либо тяжелого течения болезни в случае, если человек все-таки подхватил COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Лечение коронавируса в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости