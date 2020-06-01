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/ Пульмонология

Комаровский рассказал, что лучше всего защищает от заражения COVID-19

3.6т
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Для наилучшей защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 необходимы респиратор наивысшего класса защиты – FFP3, специальные защитные очки и перчатки.

Об этом в своем блоге на YouTube сообщил популярный украинский доктор Евгений Комаровский. По его словам, самым бесполезным элементом защиты является комбинезон (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Если вы медицинский работник, который входит в палату к пациенту, то вам нужны респиратор FFP3, очки и перчатки", – отметил Комаровский. Перчатки в этом случае, объяснил медик, необходимы для защиты медработника при контакте с выделениями больного, которые могут стать источником всяческих инфекций.

Комаровский рассказал, что лучше всего защищает от заражения COVID-19

Комаровский рассказал, что лучше всего защищает от заражения COVID-19

Отвечая на вопрос о целесообразности использования одноразового защитного комбинезона, доктор подчеркнул, что его основная функция – защитить одежду, а не человека, который его носит.

"В целом, одноразовый комбинезон применительно к коронавирусу – это просто выброшенные деньги", – сказал медик, добавив, что такой костюм действительно нужен для сотрудников "скорой помощи", которые осуществляют госпитализацию инфицированных коронавирусом. При этом Комаровский считает, что даже в подобных случаях необходима дезинфекция салона "скорой" после каждого пациента, что создает сложности.

"В любом случае, эти комбинезоны – они в абсолютном большинстве случаев скорее не нужны, чем нужны", – резюмировал доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, что заразиться коронавирусом COVID-19 через готовую еду из доставки практически невозможно.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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