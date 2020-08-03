Известный украинский доктор-педиатр Евгений Комаровский заявил, что ношение масок в общественных местах может защитить от СOVID-19, только в том случае, если регулярно их менять.

Об этом он написал в своем блоге в Instagram. Комаровский согласился с позицией Всемирной организации здравоохранения о том, что в общественных местах нужно обязательно носить маску. Однако, по его словам, это должна быть или одноразовая маска (которую можно одеть один раз, а потом утилизировать) или многоразовая, которую нужно регулярно менять, стирать и проглаживать.

Доктор напомнил: маски нужны больным, чтобы они не заражали окружающих своими выделениями, чихая и кашляя. Здоровых маски не защищают.

Комаровский раскритиковал ношение масок в Украине

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"Но там, где невозможно социальное дистанцирование или где много людей находятся в невентилируемых небольших помещениях, маски теоретически способны защитить. Но это должна быть правильная маска. Или одноразовая действительно – раз надели и вечером утилизировали, или многоразовая, которую вы регулярно меняете, стираете, проглаживаете", – отметил Комаровский.

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"Сейчас маска превратилась в пропуск в супермаркет. У каждого в кармане валяется маска. Поэтому в том виде, в каком у нас маски широчайше используются, – это абсолютная профанация, не имеющая никакого отношения к логике и здравому смыслу.⁣ И представить себе, что какая-то бабушка на свою пенсию купит себе одноразовые маски и будет их каждый день менять – это смешно", – добавил доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский врач рассказал, что коронавирус не представляет страшной опасности, ведь у многих зараженных болезнь протекает в легкой бессимптомной форме.