Повторный положительный ПЦР-тест у выздоровевших от коронавируса COVID-19 указывает не на новое заболевание, а на остатки вирусной РНК в клетках организма.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Доктор Евгений Комаровский

Он рассказал об исследовании в Южной Корее с участием 260 человек, у которых были повторные положительные результаты тестов после перенесения коронавируса.

"Вывод однозначный – положительные тесты у выздоровевших пациентов показывают фрагменты коронавируса, но не свидетельствуют о том, что у человека есть повторное заболевание", – отметил доктор.

По его словам, клетка, в которой находятся РНК вируса, погибает, но процесс очищения организма от погибшей клетки может длиться от 1 до 3 месяцев.

Фрагменты вируса могут обнаруживаться на протяжении этого времени, что не свидетельствует о повторном инфицировании человека.

"Результат исследования очень обнадеживающий и свидетельствующий о том, что у пациентов все меньше шансов на повторное заболевание", – подчеркнул Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Комаровский назвал самый распространенный симптом COVID-19.