Комаровский объяснил, что делать, если при COVID-19 назначили антибиотики

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский заявил, что в случае назначения семейным врачом антибиотиков при коронавирусе или другой болезни человек должен сам решить, стоит ли и насколько важно их принимать.

По его словам, люди просто ничего не понимают о причинах назначения тех или иных лекарств и пытаются переложить ответственность за выбор на врача. Об этом он рассказал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Комаровский напомнил, что на самом деле есть очень мало состояний, при которых антибиотик нужно назначить срочно. Например, в случае чисто вирусного воспалительного процесса в легких при COVID-19 (а так происходит у 90% зараженных) действительно не нужно принимать таблетки или уколы.

Антибиотики редко назначают при COVID-19, – Комаровский

Если врач такие выписал, говорит Комаровский, значит, "у него были на это причины". Когда же кто-то, вдруг, сомневается в компетентности медика, он посоветовал им искать другого специалиста.

"Которому доверяете и который будет лечить вас или ребенка так, как своего... Или же много и терпеливо учится самому", – возмутился доктор.

Он отметил, что человек должен знать, что такое вирусная и бактериальная инфекция, профилактическая антибиотикотерапия и как с помощью обычного клинического анализа крови понять, это вирусная инфекция или бактериальная.

"В большинстве случаев, когда есть сомнения, можно потерпеть, понаблюдать, подождать. Опять-таки, сделать клинический анализ крови, через два дня его повторить, сравнить оба и принять правильное решение", – подытожил педиатр своей совет о приеме антибиотиков при COVID-19.

При этом он еще раз призвал людей не переводить ответственность за свое незнание в таких вопросах на "виртуального доктора Комаровского или своего реального врача".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский дал несколько советов, которые помогут снизить риск заражения либо тяжелого течения болезни в случае, если человек все-таки подхватил COVID-19.