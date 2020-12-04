Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Комаровский объяснил, что делать, если при COVID-19 назначили антибиотики

5.7т
Читать материал на украинском

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский заявил, что в случае назначения семейным врачом антибиотиков при коронавирусе или другой болезни человек должен сам решить, стоит ли и насколько важно их принимать.

По его словам, люди просто ничего не понимают о причинах назначения тех или иных лекарств и пытаются переложить ответственность за выбор на врача. Об этом он рассказал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Комаровский напомнил, что на самом деле есть очень мало состояний, при которых антибиотик нужно назначить срочно. Например, в случае чисто вирусного воспалительного процесса в легких при COVID-19 (а так происходит у 90% зараженных) действительно не нужно принимать таблетки или уколы.

Антибиотики редко назначают при COVID-19, – Комаровский

Антибиотики редко назначают при COVID-19, – Комаровский

Если врач такие выписал, говорит Комаровский, значит, "у него были на это причины". Когда же кто-то, вдруг, сомневается в компетентности медика, он посоветовал им искать другого специалиста.

"Которому доверяете и который будет лечить вас или ребенка так, как своего... Или же много и терпеливо учится самому", – возмутился доктор.

Он отметил, что человек должен знать, что такое вирусная и бактериальная инфекция, профилактическая антибиотикотерапия и как с помощью обычного клинического анализа крови понять, это вирусная инфекция или бактериальная.

"В большинстве случаев, когда есть сомнения, можно потерпеть, понаблюдать, подождать. Опять-таки, сделать клинический анализ крови, через два дня его повторить, сравнить оба и принять правильное решение", – подытожил педиатр своей совет о приеме антибиотиков при COVID-19.

При этом он еще раз призвал людей не переводить ответственность за свое незнание в таких вопросах на "виртуального доктора Комаровского или своего реального врача".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский дал несколько советов, которые помогут снизить риск заражения либо тяжелого течения болезни в случае, если человек все-таки подхватил COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
врачи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости