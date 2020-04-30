Комаровский назвал уникальный метод диагностики коронавируса

Известный врач Евгений Комаровский назвал пульсоксиметр уникальным методом диагностики при COVID-19.

На своем YouTube-канале Комаровский отметил, что "пульсоксиметр способен выявить инфекцию раньше, чем вы начнете задыхаться".

"Сейчас оказалось, что пульсоксиметр не просто хороший метод диагностики, а уникальный. Оказалось, что особенностью коронавирусной инфекции является то, что человек чувствует себя неплохо, реально не чувствует нехватки кислорода, но пульсоксиметр уже показывает достаточно низкие цифры", – рассказал доктор.

Он добавил, что 78% зараженных или не имеют симптомов, или у них болезнь протекает в легкой форме.

Пульсоксиметр oxy2.ru

Как писал OBOZREVATEL, по словам Комаровского, в закрытых помещениях с большим скоплением людей коронавирус может сохранять свою активность в воздухе около двух часов.

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