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/ Пульмонология

Комаровский назвал самый распространенный симптом COVID-19

4.8т
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Одним из самых распространенных симптомов нового типа коронавируса больные называют снижение чувства вкуса и обоняния.

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Об этом рассказал популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в своем блоге на YouTube, комментируя ситуацию с пандемией (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Чем активнее обращается внимание на эти симптомы, тем больше бросается в глаза, что его частота просто огромная", – заявил он.

Комаровский назвал самый распространенный симптом COVID-19

По словам врача, более половины больных COVID-19 отмечают ухудшение обоняния и почти половина – проблемы со вкусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский заявил, что пандемия коронавируса в мире может стать причиной увеличения заболеваемости детей синдромом Кавасаки.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
вирус
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