Комаровский назвал опасность кондиционера во время пандемии COVID-19

Во время пандемии коронавируса (COVID-19) нужно осторожно пользоваться кондиционером, чтобы не заразиться.

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в своем блоге на YouTube рассказал, что в потоке воздуха может коронавирус.

"Большинство кондиционеров не имеют возможности брать воздух с улицы. Это устройства, которые гоняют по замкнутому кругу воздух, охлаждая его. Поэтому, чтобы кондиционер был эффективен нужно в помещении закрыть все окна и двери. От того кондиционер гоняет по кругу охлажденный воздух вместе с микробами и вирусами. В потоке воздуха может переноситься вирус, в том числе коронавирус", – пояснил медик.

Кондиционер

Комаровский рассказал, как правильно нужно пользоваться кондиционером:

Важно, чтобы поток воздуха из кондиционера был направлен не на людей, а, например, в потолок.

Лучше всего устанавливать кондиционеры, которые могут забирать воздух с улицы.

Необходимо следить за техническим состоянием кондиционера и менять своевременно фильтры.

Зачастую кондиционер высушивает воздух. Поэтому если в помещении влажность воздуха падает ниже 40%, то нужно использовать увлажнитель .

При работающем кондиционере можно открывать форточку, для потока свежего воздуха

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае кондиционер стал причиной массового заражения коронавирусом посетителей ресторана, в котором находилась семья из Уханя – города, с которого началась пандемия.