Комаровский назвал опасность кондиционера во время пандемии COVID-19
Во время пандемии коронавируса (COVID-19) нужно осторожно пользоваться кондиционером, чтобы не заразиться.
Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в своем блоге на YouTube рассказал, что в потоке воздуха может коронавирус.
"Большинство кондиционеров не имеют возможности брать воздух с улицы. Это устройства, которые гоняют по замкнутому кругу воздух, охлаждая его. Поэтому, чтобы кондиционер был эффективен нужно в помещении закрыть все окна и двери. От того кондиционер гоняет по кругу охлажденный воздух вместе с микробами и вирусами. В потоке воздуха может переноситься вирус, в том числе коронавирус", – пояснил медик.
Комаровский рассказал, как правильно нужно пользоваться кондиционером:
Важно, чтобы поток воздуха из кондиционера был направлен не на людей, а, например, в потолок.
Лучше всего устанавливать кондиционеры, которые могут забирать воздух с улицы.
Необходимо следить за техническим состоянием кондиционера и менять своевременно фильтры.
Зачастую кондиционер высушивает воздух. Поэтому если в помещении влажность воздуха падает ниже 40%, то нужно использовать увлажнитель .
При работающем кондиционере можно открывать форточку, для потока свежего воздуха
Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае кондиционер стал причиной массового заражения коронавирусом посетителей ресторана, в котором находилась семья из Уханя – города, с которого началась пандемия.