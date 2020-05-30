Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Комаровский назвал опасность кондиционера во время пандемии COVID-19

1.9т
Читать материал на украинском

Во время пандемии коронавируса (COVID-19) нужно осторожно пользоваться кондиционером, чтобы не заразиться.

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в своем блоге на YouTube рассказал, что в потоке воздуха может коронавирус.

"Большинство кондиционеров не имеют возможности брать воздух с улицы. Это устройства, которые гоняют по замкнутому кругу воздух, охлаждая его. Поэтому, чтобы кондиционер был эффективен нужно в помещении закрыть все окна и двери. От того кондиционер гоняет по кругу охлажденный воздух вместе с микробами и вирусами. В потоке воздуха может переноситься вирус, в том числе коронавирус", – пояснил медик.

Кондиционер

Кондиционер

Комаровский рассказал, как правильно нужно пользоваться кондиционером:

  • Важно, чтобы поток воздуха из кондиционера был направлен не на людей, а, например, в потолок.

  • Лучше всего устанавливать кондиционеры, которые могут забирать воздух с улицы.

  • Необходимо следить за техническим состоянием кондиционера и менять своевременно фильтры.

  • Зачастую кондиционер высушивает воздух. Поэтому если в помещении влажность воздуха падает ниже 40%, то нужно использовать увлажнитель .

  • При работающем кондиционере можно открывать форточку, для потока свежего воздуха

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае кондиционер стал причиной массового заражения коронавирусом посетителей ресторана, в котором находилась семья из Уханя – города, с которого началась пандемия.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 204.

    Вылечились: 9311. Умерли: 696.

  • В мире заболели 6 млн человек, погибли – более 365 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости