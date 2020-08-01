Комаровский назвал единственный эффективный препарат от COVID-19

Известный врач Евгений Комаровский назвал "Ремдесивир" единственным препаратом, эффективность которого при лечении COVID-19 более-менее серьезно доказана.

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Отвечая на вопрос пользователя на своем сайте, врач уточнил, что это лекарство является очень дорогим и дефицитным.

Врач назвал эффективное лекарство от коронавируса

"Сегодня есть только один препарат, по поводу которого относительно действия при коронавирусе более-менее серьезно доказана его эффективность – "Ремдесивир". Он дефицитен, очень сильно дорог", – подчеркнул Комаровский.

Врач также рассказал, как обстоят дела с противовирусными препаратами в Украине.

"Эффективные противовирусные препараты есть, но их количество очень ограничено. И препаратов с доказанной эффективностью при вирусных инфекциях очень мало, и они очень специфичны. Универсальных нет. И, как правило, лечение такими препаратами очень дорогое. Нужно доказать, что лечится именно эта вирусная инфекция, то есть нужно обследование. Все эти так называемые "противовирусные" препараты – копеечные, а иногда и не очень, которые типа "повышают иммунитет" и надо при любом "чихе" их пить, – это "развод"", – пояснил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые проводят тестирование 21 лекарства, которые имеют шанс стать эффективным в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.