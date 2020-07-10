Комаровcкий рассказал о влиянии БЦЖ на организм человека

Вакцины, в том числе и противотуберкулезная БЦЖ, потенциально увеличивают шансы человека на выздоровление.

Об этом в интервью You-Tube-каналу "Politeka Online" заявил врач Евгений Комаровский. При этом, по его словам, пока нельзя однозначно утверждать, что массовая вакцинация в СССР повлияла на уменьшение смертности в постсоветских странах.

Комаровский рассказал о влиянии БЦЖ на организм человека

"Это была научная гипотеза, но пока она не нашла подтверждения. Хотя, считается, что любое вмешательство, которое стимулирует неспецифическую иммунную защиту на уровне тканевого иммунитета, в том числе легочной ткани, потенциально увеличивает наши шансы на выздоровление", – сказал врач.

Комаровский добавил, что любая вакцина, и пневмококковая, и БЦЖ, все же оказывает определенное защитное действие на организм.

Ранее OBOZREVATEL писал об исследовании американских ученых, которое показало, что вакцина БЦЖ, которую выпустили почти 100 лет назад, обеспечивает защиту от COVID-19.