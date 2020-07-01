Новое исследование показало, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса (COVID-19) на самом деле может быть в два раза выше прежних значений.

Специалисты Каролинского университета в Швеции, единственной европейской стране, которая не вводит карантин, утверждают, что располагают данными, что уровень иммунитета на самом деле вдвое выше текущих оценок, пишет Daily Mail.

Новое значение уровня коллективного иммунитета может означать, что у трети здоровых людей, у которых нет симптомов коронавируса, возможно, тоже развился иммунитет. Вместе с тем, густонаселенные города, как утверждают эксперты, могут оказаться на пути к еще большему коллективному иммунитету.

Коллективный иммунитет от COVID-19 может быть двое выше, – ученые Depositphotos

Однако доказательство иммунитета не приходит от основных антител, о которых говорили ученые. Попытки измерить иммунитет в обществе до сих пор в большинстве случаев оказывались ненадежными из-за акцента на антитела.

Помимо анализа антител, исследователи изучили уровень Т-клеток, типа белых кровяных клеток, которые помогают иммунной системе бороться с вирусами. Данные показывают, что у 30 % исследованных здоровых доноров крови развился "иммунитет к Т-клеткам" – в два раза больше, чем у антител.

Однако неизвестно, какой уровень иммунитета дает Т-клеточный ответ, хотя считается, что антитела остаются активными только от трех до шести месяцев.

Ранее ученые установили, что для формирования коллективного иммунитета от COVID-19 достаточно 43% переболевшего населения, а не 60%, как считалось ранее. При этом ученые отметили, что стоит воспринимать их модель только как иллюстрацию, но не как точную цифру.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на конец мая 2020 года, коллективный иммунитет от COVID-19 сформирован менее чем у пятой части населения Украины.