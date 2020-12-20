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/ Пульмонология

Когда закончится пандемия коронавируса: Голубовская дала прогноз и рассказала об опасном тренде

13т
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Если COVID-19 мутирует и в мире укоренится тренд его передачи между людьми и животными, и наоборот – на противодействии пандемии можно ставить крест.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская. По ее словам, если же этого не произойдет, то агрессивность коронавируса снизится после 2021-го года.

"Надеемся, ничего тяжелого не повторится, разве что произойдет мутация с животными. В скандинавских странах осенью коронавирусом заразились норки, несколько из них даже убежало. Если мутация передастся от животного к человеку и обратно, и этот тренд укоренится, – мы никогда не справимся. На противодействии можно поставить крест. То, что переходит от животного к человеку, достаточно агрессивное", – отметила она.

Пока же, по словам Голубовской, нынешний сезон и 2021 год будут довольно напряженными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская отмечала, что в Украине увеличивается количество "тяжелых" больных пациентов с коронавирусной инфекцией возрастом до 30 лет.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
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