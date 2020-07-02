Когда может завершиться пандемия COVID-19: Комаровский дал прогноз

Известный украинский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский спрогнозировал, что мировая пандемия коронавируса затянется на длительное время.

Такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24". По его словам, люди раньше не сталкивались с чем-то подобным коронавирусу COVID-19. Поэтому, по его убеждению, пандемия может завершиться не ранее следующей осени.

"Никогда раньше не было ситуации, когда на земле живет такое количество людей, более 8 млрд – и тут появляется инфекционный объект, к которому ни у кого нет иммунитета. Такого не было, поэтому давать прогнозы очень сложно. Предполагаю, что к следующей осени эта тема будет муссироваться чрезвычайно активно", – сказал Комаровский.

Он отметил, что ранее медицина не сталкивалась ни с чем подобным.

"Уже много раз эпидемия коронавируса показывает, что давать прогнозы – задача неблагодарная. Мы действительно сталкиваемся с ситуацией, с которой ни современная эпидемиология, ни вообще человечество ранее дела не имели", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский заявил, что в условиях карантина учебный процесс в школах, который должен начаться с 1 сентября, нужно организовать так, чтобы ученики сидели за партами по одному и в перерывах максимально придерживались дистанции.

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