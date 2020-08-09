Когда инфицированный начинает выделять коронавирус: врач дал ответ
Инфицированный коронавирусом человек становится заразным за двое суток до проявления симптомов болезни.
Как сообщил в интервью ТСН кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко, бессимптомные носители коронавируса опасны для окружающих, так как они могут инфицировать.
"Особенность этого заболевания в том, что человек начинает выделять вирус за двое суток до начала симптомов болезни. Инкубационный период обычно длится 5 дней, но может продлиться и до 14 дней. Вы не знаете, когда заболеете – на 5 или 14 день, но становитесь заразными за два дня до клинических проявлений. Поэтому необходимо изолироваться и думать не только о себе, но и о близких", – подчеркнул он.
По словам врача, также необходим определенный надзор за людьми, которые уже переболели COVID-19.
"По научным данным, человек может выделять вирус более месяца", – добавил Яковенко.
Как ранее писал OBOZREVATEL, несмотря на то, что коронавирусная инфекция имеет много общего с ОРВИ и гриппом, есть несколько основных симптомов, которые часто свидетельствуют о том, что человек заболел именно COVID-19.