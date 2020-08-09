Когда инфицированный начинает выделять коронавирус: врач дал ответ

Инфицированный коронавирусом человек становится заразным за двое суток до проявления симптомов болезни.

Как сообщил в интервью ТСН кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко, бессимптомные носители коронавируса опасны для окружающих, так как они могут инфицировать.

Человек может выделять вирус более месяца

"Особенность этого заболевания в том, что человек начинает выделять вирус за двое суток до начала симптомов болезни. Инкубационный период обычно длится 5 дней, но может продлиться и до 14 дней. Вы не знаете, когда заболеете – на 5 или 14 день, но становитесь заразными за два дня до клинических проявлений. Поэтому необходимо изолироваться и думать не только о себе, но и о близких", – подчеркнул он.

По словам врача, также необходим определенный надзор за людьми, которые уже переболели COVID-19.

"По научным данным, человек может выделять вирус более месяца", – добавил Яковенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, несмотря на то, что коронавирусная инфекция имеет много общего с ОРВИ и гриппом, есть несколько основных симптомов, которые часто свидетельствуют о том, что человек заболел именно COVID-19.

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