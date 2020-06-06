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/ Пульмонология

Когда пандемия коронавируса пойдет на спад: в НАН назвали главный признак

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Если количество тех, кто выздоровеет от коронавируса, будет превышать число тех, кто заразится, – это будет очень положительная тенденция, означающая, что пандемия идет на спад.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал вице-президент Национальной академии наук Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний. По его словам, в целом, если после смягчения карантина не будет существенного роста заболеваемости – все не так уж и пессимистично (полный текст интервью читайте тут).

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Укрінформ

"Средняя статистика по состоянию на 2 июля будет такой: количество новых инфицированных – 290 человек в день, летальность – 10 человек. Среднее количество тех, кто выздоровел, – около 325 в день. Получаем показатель активных инфицированных минус 45 – это значит, что заболевших в течение суток меньше, чем выздоровевших и умерших. Это хорошая тенденция, означающая, что эпидемия идет на спад", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний прогнозировал, что в течение следующей недели Киев выйдет на плато по количеству заболевших коронавирусом, а на Киевщине и Буковине пойдет медленный спад.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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