Когда антибиотики необходимы при COVID-19: врач дала ответ

Пульмонолог Суворкина говорит, что в таких случаях антибиотики стоит пить, но по назначению врача

Тогда у больного появляется вторая волна лихорадки, меняются показатели крови и т. д.

Случается, что к коронавирусной инфекции присоединяется еще и бактериальная

Медики призывают украинцев не принимать антибиотики в случае заражения коронавирусом. В то же время есть ситуации, когда больному COVID-19 действительно необходимо назначать такие лекарственные средства.

Об этом в комментарии hromadske рассказала кандидат медицинских наук, пульмонолог клиники "Обериг" Ирина Суворкина. По ее словам, так делают в тех случаях, когда к вирусной инфекции присоединяется еще и бактериальная.

"Ее можно заподозрить, когда у больного появляется вторая волна лихорадки, выделяется гнойная мокрота при кашле, меняются показатели крови, и по другим признакам, которые должен знать врач", – объяснила медик.

Антибиотики необходимы, когда к COVID-19 присоединяется бактериальная инфекция, – Суворкина

Отмечается, что такие случаи происходят не часто. В частности, по данным американских и британских исследователей, сопутствующую бактериальную инфекцию имеют только 3-5% больных коронавирусом. При этом больше 70% пациентов с COVID-19 в США лечились антибиотиками. Поэтому, делают вывод наши медики, эта проблема касается не только Украины.

Хотя, отмечают специалисты, пить антибиотики "для профилактики" в случае заражения коронавирусом нет смысла. Ведь они способны навредить нормальной микрофлоре – это никак не сможет предотвратить возможные осложнения болезни, зато может стать причиной других.

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Бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита вообще заявил, что из-за бесконтрольного применения антибиотиков в результате самолечения коронавируса в стране случилась катастрофическая ситуация.

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