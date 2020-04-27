Терапевт приемного отделения госпиталя COVID-19 в Москве Василий Купрейчик обратил внимание на то, что препарат Клексан в совместимости с другими препаратами, может быть действенным в лечении коронавируса.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, если одобренную схему лечения "обогатить" Клексаном, отмечается явная положительная динамика.

"Что я понимаю под положительной динамикой: изменения в анализах крови в нужную нам сторону (уходит тромбоцито- и лимфопения, снижаются маркеры воспаления), происходят положительные изменения на КТ легких, больной либо переводится из ОРИТ обратно в отделение, либо не попадает в ОРИТ", – написал он.

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Как пишет автор, объяснить этот "феномен" удалось профессору в госпитале Сан Рафаэль в Италии, который в своей научной работе сделал акцент на том, что лечение должно проводиться любыми доступными вам антикоагулянтами (Клексан является антикоагулянтом, – Ред), лишь бы антикоагулянтами.

"Примечательно, что Калетру (тот который противовирусный) с 19 марта они не используют вообще, ни у кого. Плаквенил (тот который малярийный) продолжают использовать, однако связи с положительной динамикой они, как я понял, не видят. Антибиотики, если не выявлен возбудитель и не доказано бактериальное поражение – не используют. Т.е. по сути, лечат антикоагулянтами", – написал Купрейчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США впервые начали тестировать израильский препарат, который, как сообщается, имеет стопроцентную эффективность в лечении даже тяжелобольных коронавирусом.