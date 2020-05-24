Китайская вакцина против COVID-19 прошла первый этап испытаний: результаты дали надежду

Клинические испытания китайской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 дали многообещающие результаты.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет британский медицинский журнал The Lancet, исследования показали, что препарат безопасен, хорошо переносится и способен вызвать иммунный ответ человеческого организма на вирус SARS-COV-2.

Испытания китайской вакцины дали многообещающие результаты

Первый этап открытых испытаний проводился в течение 28 дней с участием 108 здоровых взрослых людей.

Ответственная за исследования профессор Чэнь Вэй из института биотехнологий в Пекине отметила, что нынешние результаты следует интерпретировать с осторожностью.

"Вызовы в разработке вакцины против COVID-19 беспрецедентны, и способность вызывать иммунный ответ не обязательно означает, что вакцина сможет защитить людей от инфекции. Результаты открывают многообещающую перспективу в разработке вакцины против COVID-19, однако мы все еще далеки от того, чтобы такая вакцина стала доступной всем", – заявила она.

Дальнейшие испытания покажут, насколько эффективно вызываемый вакциной иммунный ответ защищает от коронавируса.

Окончательные итоги исследования китайской вакцины будут подведены через 6 месяцев.

Как писал OBOZREVATEL, все силы стран мира направлены на создание вакцины для борьбы с пандемией COVID-19. Время от времени звучат обнадеживающие месседжи о том, что препарат будет готов уже в текущем году и запущен в массовое производство. С другой стороны, ряд ученых утверждают, что для его разработки потребуется еще как минимум год.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram