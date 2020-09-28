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/ Пульмонология

Китайская вакцина от коронавируса может поступить в продажу к концу года

  • Четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний

  • Это 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире

1.2т
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Китайская вакцина от коронавируса (COVID-19) может появиться в продаже ближе к концу 2020 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в настоящее время исследования и разработки вакцин от COVID-19 в Китае в целом проходят успешно.

"Четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей, что составляет 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире", – заявили в ведомстве.

В Китае стартует третья фаза клинических испытаний вакцины

В Китае стартует третья фаза клинических испытаний вакцины

Отмечается, что ряд вакцин получили разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний, некоторые из них уже завершили второй этап клинических тестов, а работа по исследованию и разработке других вакцин также успешно продвигается.

"Если все пойдет хорошо, то китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года", – подчеркнули в комитете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ рассказали, что эффективность создаваемой в разных странах мира вакцины против коронавируса должна быть не меньше 50 процентов.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
Коронавирус
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