Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Китайская компания не подтвердила эффективность вакцины CoronaVac, – Степанов

2.1т
Читать материал на украинском

Китайская компания Sinovac Biontech пока не подтвердила Украине эффективность своей вакцины против коронавируса – препарата CoronaVac.

Согласно контракту, его должны поставить в нашу страну до 6 марта. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"По тем документам, что нам предоставляли, подтверждения эффективности вакцины нет", – подчеркнул министр.

Степанов заявил, что Sinovac Biontech не подтвердила эффективность вакцины CoronaVac, которую ожидает Украина
Степанов заявил, что Sinovac Biontech не подтвердила эффективность вакцины CoronaVac, которую ожидает Украина

По его словам, в контракте прописана конкретная дата поставки препарата – через 30 дней после регистрации, но государство в этом плане полностью защищено.

В частности, отметил Степанов, если китайский препарат CoronaVac будет недостаточно эффективным, или сроки его поставки перенесут – к компании-производителю будут применяться штрафные санкции.

"Если вакцина не будет иметь эффективности на уровне 70%, Украина не будет покупать этот препарат", – подытожил министр.

Накануне он признался, что с поставками китайской вакцины против коронавируса CoronaVac может возникнуть задержка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Вакцинация в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вакцина Sinovac CoronaVac
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости