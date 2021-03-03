Китайская компания не подтвердила эффективность вакцины CoronaVac, – Степанов

Китайская компания Sinovac Biontech пока не подтвердила Украине эффективность своей вакцины против коронавируса – препарата CoronaVac.

Согласно контракту, его должны поставить в нашу страну до 6 марта. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"По тем документам, что нам предоставляли, подтверждения эффективности вакцины нет", – подчеркнул министр.

Степанов заявил, что Sinovac Biontech не подтвердила эффективность вакцины CoronaVac, которую ожидает Украина

По его словам, в контракте прописана конкретная дата поставки препарата – через 30 дней после регистрации, но государство в этом плане полностью защищено.

В частности, отметил Степанов, если китайский препарат CoronaVac будет недостаточно эффективным, или сроки его поставки перенесут – к компании-производителю будут применяться штрафные санкции.

"Если вакцина не будет иметь эффективности на уровне 70%, Украина не будет покупать этот препарат", – подытожил министр.

Накануне он признался, что с поставками китайской вакцины против коронавируса CoronaVac может возникнуть задержка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в феврале Максим Степанов пояснил, что решение о закупке китайской вакцины было принято, потому что именно с этой компанией удалось заключить первый договор.

10 февраля Sinovac Biontech подала заявку на государственную регистрацию своей вакцины в Украине. В Минздраве тогда подчеркнули, что препарат позволили уже в ряде стран.

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