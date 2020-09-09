Китай представил три вакцины против COVID-19

В Китае представили три вакцины, которые должны побороть коронавирус (COVID-19).

Медпрепараты были показаны на Китайской международной выставке торговли услугами (CIFTIS) 2020 года, передает China.org.

Вице-президент China National Biotec Group Чжан Юньтао сообщил, что две вакцины были разработаны двумя исследовательскими институтами биологических продуктов в Ухане и Пекине. В настоящее время они проходят III фазу испытаний в нескольких странах, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Перу, Марокко и Аргентину.

Стенд с вакцинами China.org

"Около 50 тысяч человек будут вакцинированы в рамках испытаний III фазы, причем 35 тысяч добровольцев в 115 странах уже получили вакцину. Это доказывает безопасность и эффективность наших вакцин. Если зарубежные клинические испытания пройдут гладко, ожидается, что вакцина станет доступной для широкой публики к концу этого года", – сказал он.

Третья вакцина, разработанная китайской фармацевтической фирмой Sinovac Biotech, в настоящее время также проходит III фазу испытаний в Бразилии, Индонезии, Турции, Бангладеш и других странах.

"Мы надеемся получить клинические результаты в октябре и вывести их на рынок до конца года", – сообщил глава компании Инь Вэйдун.

Китай представил вакцины против COVID-19 China.org

Отмечается, что Sinovac получил более 20 различных штаммов вируса в Соединенных Штатах, Европе и на Ближнем Востоке, которые иммунная сыворотка вакцины может нейтрализовать. Следовательно, можно предположить, что вакцина сможет защитить значительную часть населения мира.

Хотя цены на вакцины COVID-19 еще не установлены, обе компании сообщили, что они будут доступны по цене для населения.

Добавим, что по данным ВОЗ, более 30 вакцин против COVID-19 уже прошли клинические испытания по всему миру. Среди них девять уже проходят III фазу клинических испытаний, четыре из которых разрабатываются китайскими учеными.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, где Украина возьмет вакцины от COVID-19.

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