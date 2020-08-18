Китай пообещал вакцину от COVID-19 в декабре: сколько будет стоить

В китайской фармацевтической корпорации Sinopharm заявили, что их инактивированная вакцина от против коронавируса поступит в продажу на рынок уже в декабре 2020 года по цене около $144.

По словам председателя правления, секретаря партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэня, это станет возможно после третьей фазы клинических испытаний препарата. Об этом сообщают РИА Новости.

"После завершения третьей фазы международных клинических испытаний можно будет приступить к регистрации инактивированной вакцины. По нашим расчетам, к концу декабря этого года она может появиться на рынке", – цитирует издание Цзинчжэня.

Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Он отметил, что до 120 млн доз препарата сможет производить Пекинский исследовательский институт биопрепаратов, еще 100 млн – Уханьский институт биопрепаратов.

"Мне лично сделали две инъекции вакцины, никаких побочных эффектов не было", – признался Цзинчжэнь.

Председатель правления Sinopharm добавил, что после того, как инактивированная вакцина поступит на рынок, ее цена не будет очень высокой – около нескольких сотен юаней.

"Если говорить о двух инъекциях, то в пределах 1000 юаней (около $144). Если сделать одну инъекцию, то вероятность защиты где-то 97%, антитела вырабатываются медленно. Обычно требуется где-то полмесяца, чтобы выйти на уровень, которого будет достаточно для противодействия COVID-19", – пояснил Цзинчжэнь.

Китайская вакцина от COVID-19 будет стоить около $144

Он добавил, что в случае двух прививок вероятность защиты от коронавируса "может достичь 100%". При этом интервал между первой и второй инъекцией должен составлять где-то 28 дней. В исключительных случаях, говорит специалист, можно одновременно сделать две прививки в левое и правое предплечье: при каждой вводятся 4 микрограмма препарата.

"Необязательно проводить вакцинацию всех 1,4 млрд жителей Китая: прививку необходимо сделать трудящимся людям, проживающим в густонаселенных районах страны", – подытожил Цзинчжэнь.

Добавим, что инактивированные вакцины от COVID-19 от Sinopharm (в разработке принимают участие ученые Уханьского института биопрепаратов и Пекинского исследовательского института биопрепаратов) получили разрешение на начало первой и второй фаз клинических испытаний, результаты которых были опубликованы еще в июне. Третью фазы клинических испытаний Sinopharm начала 23 июня в ОАЭ.

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