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/ Пульмонология

Китай рассчитывает получить вакцину от коронавируса до конца 2020 года

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Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае может быть готова уже к концу 2020-го или в начале 2021 года.

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Такой прогноз озвучили в Комитете по контролю и управлению государственным имуществом страны, передает China Daily.

Китай рассчитывает получить вакцину от коронавируса до конца 2020 года

"Ожидается, что вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце этого года или в начале следующего", – сказано в сообщении.

Ведущий эпидемиолог страны Чжун Наньшань в интервью Центральному телевидению Китая уточнил, что сейчас на второй стадии клинических исследований находятся всего пять вакцин.

"Высокоэффективную вакцину предстоит выбрать путем сравнительного отбора, поэтому понадобится довольно длительное время", – добавил эксперт.

Всего вакцинам нужно пройти три этапа исследований. Если эффективность и безопасность на всех этих этапах будет доказана, вакцину можно будет выпускать на рынок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США анонсировали, что вакцина от COVID-19 может быть готова к использованию к ноябрю-декабрю 2020 года.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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