Кислородные концентраторы опасно использовать в домашних условиях, – эксперты

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предостерегло от использования кислородного лечения коронавируса на дому.
В сообщении агенства говорится, что не нужно покупать концентраторы кислорода или пульсоксиметры без предварительной консультации с врачом.
По словам представителей здравоохранения, кислородные концентраторы нельзя продавать без рецепта, а вдыхание слишком большого количества кислорода может привести к необратимому повреждению легких и альвеол.
Что касается пульсоксиметров, которые измеряют уровень насыщения кислородом капиллярной крови, то они могут давать неверные показания и не заменяют мазки из носа для выявления COVID-19 методом ПЦР.
Ранее MedOboz писал, какие методы используются для лечения коронавирусной инфекции. Из лекарственных средств назначают противовирусные, кортикостероиды, моноклональные антитела.
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