Каждый восьмой пациент с COVID-19 в Британии умирает в течение 140 дней – ученые

В Великобритании каждый восьмой госпитализированный пациент с коронавирусом (COVID-19) умирает в течение 140 дней.

К тому же каждый третий пациент повторно госпитализируется в течение пяти месяцев. Об этом сообщили исследователи из Лестерского университета Англии, передает Daily Mail.

Автор исследования, профессор кафедры диабета и сосудистой медицины в университете Камлеш Кхунти отметил, что пациенты возвращались в больницу с другим диагнозом и у многих развились дальнейшие осложнения.

"Мы не знаем, произошло ли это потому, что COVID-19 уничтожил бета-клетки, которые производят инсулин, и вы заболели диабетом 1 типа, или он вызывает резистентность к инсулину, и у вас развивается тип 2, но мы видим эти новые диагнозы диабета", – сказал врач.

Глава Национальной службы охраны здоровья Саймон Стивенс сказал, что в стране каждые 30 секунд госпитализируют пациента с коронавирусом.

По данным Национальной статистической службы, каждый десятый британец, заразившийся вирусом, продолжал страдать с симптомов, длящимися три месяца и более. Общие симптомы включают сильную усталость, одышку и проблемы с памятью и концентрацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые сказали, что выздоровление от COVID-19 может дать уровень защиты, аналогичный вакцине.