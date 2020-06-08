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/ Пульмонология

Каждый пятый зараженный COVID-19 является суперраспространителем – ученые

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Больные коронавирусом люди могут быть особо опасными носителями этой инфекции, от которых получают заболевание большинство новых зараженных.

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По словам эпидемиологов из Гонконгского университета, таким является каждый пятый пациент с COVID-19. О предварительных результатах их исследования сообщает Business Insider.

Отмечается, что пропорции, выявленные учеными, выглядят так: 20% носителей коронавирусной инфекции ответственны за 80% всех случаев последующей передачи данного заболевания. Людей, которые заражают непропорционально большое количество окружающих, специалисты стали называть суперраспростртанителями.

Каждый пятый зараженный COVID-19 является суперраспространителем – ученые

При этом ученые подчеркивают, что виновниками передачи коронавируса остальным 20% вторично заразившихся оказались 10% скрытых носителей инфекции с верхушки этой "пирамиды". Тогда как большинство первоначально зараженных SARS-CoV-2 (а это 70%) вообще не передали вирус кому-то дальше, на них цепочка распространения COVID-19 оборвалась.

Отметим, что научные эксперименты проводились на основании анализа данных по более чем тысяче случаев заражения коронавирусом в Гонконге, которые были зафиксированы между 23 и 28 апреля. Подведя их итоги, исследователи поняли, что именно суперраспросатранение было основным способом передачи COVID-19 в городе.

В частности, оказалось, что всего лишь шесть эпизодов суперраспространения вируса стали причиной более половины всех случаев инфицирования в Гонконге за этот период времени. Причем происходило это почти всегда на каких-то мероприятиях со значительным скоплением людей – например, на свадьбах, в храмах, барах и т. д.

"Частота суперраспространения выходит за рамки нашего текущего представления. Но мы будем в гораздо более выгодной позиции с точки зрения борьбы со второй волной COVID-19 этой осенью. Это знание дает нам шанс принять более просчитанные меры, не вводя снова полный карантин", – заявил исследователь Бен Коулинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, покрытие поручней в общественном транспорте, ручек дверей и тележек в магазинах, а также спортивного инвентаря в спортзалах медью поможет предотвратить распространение коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Китай Гонконг
Тег
вирус
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