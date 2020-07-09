Каждые 10 лет эпидемии инфицируют треть человечества, – биолог

Примерно каждые 7-10 лет случаются эпидемии с разным уровнем смертности, которые инфицируют около трети населения Земли.

Как пишет на OBOZREVATEL кандидат биологических наук, научный блогер Илона Свеженцева, большинство таких болезней вызывают вирусы, которые даже не являются самодостаточными живыми организмами, а некими информационными паразитами, эксплуатирующими клетки человека для размножения.

"Вирусы имеют высокий уровень нестабильности генетической информации, и, как следствие, могут быстро адаптироваться к жизни в клетках человека", – отметила она.

По словам Свеженцевой, около 60% известных науке вирусных инфекций является зоонозными, то есть передались от животного к человеку. К ним относятся ВИЧ, Эбола, болезнь Лайма, лихорадка Западного Нила и др.

Каждые 7-10 лет эпидемии инфицируют треть населения Земли pixabay.com

"Так случилось, что люди оказались рядом в тот момент, когда в организме какого-то животного вирус случайно мутировал, приобретя способности попасть в клетки человека. Иногда такое случается на переполненных фермах с домашними животными, иногда – на охоте, а порой – на не совсем легальных рынках, где занимаются торговлей экзотическими животными. Именно дикие животные несут наибольшую опасность, ведь они переносят около 750 000 вирусов, которые могут инфицировать человека", – подчеркнула биолог.

Она добавила, что ВОЗ постоянно следит за новыми вирусными заболеваниями, чтобы их быстро локализовать и останавливать эпидемии.

Кроме того, уже десять лет ученые из разных стран мира работают над проектом "The Global Virome Project" (Глобальный вирусный геном). Они изучают потенциально опасные для человека вирусы животных, которые могут вызвать эпидемии, а в худшем случае – и пандемии.

Сейчас вирусологи собирают библиотеку генетической информации 750 000 вирусов, которые могут угрожать человеку. В будущем это поможет сохранить много времени на разработку вакцины и поиск противовирусных препаратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пик первой волны коронавирусной инфекции прошел во всех странах ЕС, кроме Польши и Швеции.