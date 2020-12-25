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/ Пульмонология

Какую группу населения нужно прививать от COVID-19 первой: ученые дали ответ

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Американские ученые заявили, что при вакцинации от коронавируса (COVID-19) в приоритете должны быть люди старше 50-ти, но младше 60 лет.

Об этом говорится в статистическом исследовании сотрудников Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Университета Джорджа Мейсона (США), опубликованном в medRxiv. Расчеты делались исходя из того, что в ближайшие два месяца будет произведено 60 млн доз вакцины с 50%-ой эффективностью.

Согласно заключению ученых, первыми нужно прививать людей в возрасте 50-59 лет. Вторыми получить вакцину должны люди 60-69 лет. Если же они будут находиться на карантине, то их место должны занять представители возрастной группы 30-39 лет.

Также авторы исследования высчитали, что вакцинировать сотрудников скорой помощи и медицинских сестер, уровень заражения коронавирусом среди которых превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, нужно уже с 40 лет.

Водители автобусов, школьные учителя и продавцы в магазинах должны получать вакцину с 50 лет, а вот среди административных сотрудников и работников финансового сектора нужно прививать только тех, кто старше 60 или даже 70 лет.

Созданная учеными математическая модель учитывает только два фактора – возраст и профессию. Они следовали логике, что риск летального иcхода от COVID-19 выше у людей старшего поколения, поэтому разумно первыми прививать их.

При этом независимо от возраста вероятность инфицирования значительно выше, например, у медиков, чем у лесорубов – значит, сначала логичнее направить на вакцинацию первых.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине первыми вакцину от коронавируса получат военные и медики. Всего же будет девять групп в первой очереди на прививки.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Теги
исследование Вакцина от коронавируса
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