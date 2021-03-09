Какие вакцины от COVID-19 доступны

Через год после появления нового коронавируса появились первые вакцины, позволяющие остановить пандемию. Однако, несмотря на успех мирового медицинского сообщества, все еще существует ряд препятствий, не позволяющих прогнозировать полноценное возвращение к жизни "до COVID-19", основные из которых – проблемы с производством, что порождает глобальную конкуренцию за ограниченный запас, недоверие людей к вакцинам и новые штаммы вирусов.

Как действует вакцина?

Есть несколько основных типов вакцин:

живые вакцины: в их состав входит ослабленная форма вируса. Это проверенная технология, однако в условиях пандемии она не актуальна, поскольку для безопасного выращивания патогена необходимы специальные лабораторные помещения и продолжительное время;

инактивированные вакцины: они содержат "мертвый" вирус, это позволяет иммунной системе безопасно с ним ознакомиться. Технология схожа с первым вариантом, однако есть возможность производить вакцины в больших масштабах;

субъединичные, рекомбинантные, полисахаридные и конъюгированные вакцины: в их составе находятся только определенные компоненты патогена, иммунная система реагирует на них как на вирус;

векторные вакцины: они основаны на иных вирусах, например, на аденовирусе (их называют векторами и используют в качестве транспорта для доставки в клетки), в которые встраивается небольшой ген – участок генома SARS-CoV-2. Ответ организма происходит примерно так же, как и в случае с живыми вирусами. Преимуществом является возможность производить большие объемы препарата в короткие сроки.

Также был разработан новый тип вакцин, в производстве которых используется ДНК или РНК патогена.

Какие вакцины сегодня одобрены хотя бы в одной стране

Национальными регулирующими органами выдано разрешение на экстренное использование более десяти вакцин, шесть из которых одобрены для экстренного/полного использования хотя бы одним регулирующим органом, признанным ВОЗ:

РНК-вакцины: Pfizer – BioNTech, Moderna;

Аденовирусные векторные вакцины: Oxford – AstraZeneca, Johnson & Johnson, Convidicea, Sputnik V;

Инактивированные вирусные вакцины: CoronaVac, BBIBP-CorV, Covaxin, CoviVac;

Белковые субъединичные вакцины: EpiVacCorona, RBD-Dimer.

Десятки других препаратов находятся на стадии разработки и испытаний.

Обычно процесс разработки вакцин занимает 8-15 лет. Однако критическая ситуация, объединившая усилия правительств, международных институтов, фармакологических гигантов и некоммерческих организаций, поспособствовала значительному ускорению процесса.

Эффективность всех одобренных препаратов несколько разнится, что обусловлено, в т. ч. временем проведения исследований (до или после появления мутировавших штаммов), используемым методом подсчета в разных странах, при этом все из них соответствуют критериям эффективности и безопасности.

BBIBP-CorV

Sinopharm, Китай

Вакцина основана на инактивированном вирусе SARS-CoV-2, на клетках Vero

Эффективность – 79%

Необходимо 2 дозы с перерывом 3-4 недели

Температура хранения – от 2 до 8 °C

В третьей фазе клинических испытаний принимало участие 48 тыс. человек из разных стран. Разрешено применение в Бахрейне, Китае, ОАЭ, Сейшельских Островах. Для экстренного применения вакцина допущена в 22 странах, включая Аргентину, Боливию, Венгрию, Египет.

AZD1222/ChAdOx1_nCoV-19 (Covishield)

Oxford – AstraZeneca, Соединенное Королевство, Швеция

Вакцина основана на аденовирусном векторе шимпанзе ChAdOx1, содержащем ген структурного поверхностного гликопротеинового антигена SARS-CoV-2 (спайковый белок; nCoV-19)

Эффективность – 70% (варьирует от 62 до 90% при различных режимах дозирования)

Необходимо 2 дозы с перерывом 4–12 недель

Температура хранения – от 2 до 8 °C

В третьей фазе испытаний принимало участие 30 тыс. человек из Бразилии, Великобритании, Индии. Препарат одобрен для применения в Европейском союзе, Австралии, Канаде, Южной Корее, для экстренного применения – в 31 стране.

Janssen COVID-19 Vaccine (ad26.cov2.s, JNJ-78436735)

Johnson & Johnson, США

Вакцина основана на аденовирусном векторе (рекомбинантный Ad26)

Эффективность 85% в предотвращении тяжелых заболеваний (начиная с 28 дней после вакцинации)

Необходима 1 доза

Температура хранения – от 2 до 8 °C (три месяца), –20 °C (2 года)

В третьей фазе испытаний принимало участие 40 тыс. человек из разных стран. 28.02.2021 FDA выдало разрешение на экстренное применение вакцины в США у людей старше 18 лет. В 2021 году компания планирует выпустить 1 млрд. доз вакцины на заводах, расположенных в США, Европе, Индии и Южной Африке.

BNT162b2

BioNTech – Pfizer, США, Германия

РНК-вакцина, инкапсулированная в липосомы (липидные наночастицы)

Эффективность – 95%

Необходимо 2 дозы с перерывом 3–4 недели

Температура хранения – от 2 до 8 °C (5 дней), –70 ± 10 °C (полгода)

В третьей фазе испытаний принимало участие более 43 тыс. человек из Германии и США. Препарат разрешен к применению в 12 странах – Австралии, Японии, Норвегии, Южной Корее и др., экстренное использование одобрено в 35 странах.

mRNA-1273

Moderna, США

РНК-вакцина, инкапсулированная в липосомы (липидные наночастицы)

Эффективность – 94%

Необходимо 2 дозы с перерывом 4 недели

Температура хранения – от 8 до 25 °C (12 часов), от 2 до 8 °C (30 дней), –20 ± 5 °C (6 месяцев)

В третьей фазе испытаний принимало участие 30 тыс. человек. Препарат одобрен в пяти странах (Европейский союз, Норвегия), для экстренного использования – в 9 странах (США, Сингапур, Израиль).

CoronaVac

Sinovac, Китай

Инактивированный SARS‑CoV‑2

Эффективность – 50% (Бразилия), 91% (Турция)

Необходимо 2 дозы с перерывом две недели

Температура хранения – от 2 до 8 °C

В третьей фазе испытаний принимало участие более 33 тыс. человек из Бразилии, Чили, Турции, Индонезии. Препарат разрешен к применению в Китае и Малайзии, для экстренного использования – в 16 странах.

NVX-CoV2373

Novavax, США

Рекомбинантная вакцина на основе наночастиц SARS-CoV-2

Эффективность – 89%

Необходимо 2 дозы с перерывом две недели

Температура хранения – от 2 до 8 °C

В третьей фазе испытаний принимало участие 45 тыс. человек из Великобритании, США и Мексики. Вакцина показала высокую эффективность в отношении мутировавших штаммов – британского и южноафриканского. Препарат предварительно одобрен для применения в Украине.

Какие прививки ожидаются в Украине

В конце февраля прибыла первая партия вакцин Oxford – AstraZeneca (Covishield) из Индии в размере 500 тыс. доз. В марте 2021 г. Украина должна получить первую партию вакцины CoronaVac от китайского производителя Sinovac (700 тыс. из 1,9 млн доз), однако вероятнее всего поставка будет отложена на более поздний срок.

В рамках программы COVAX в период февраль-май в Украину должно поступить 117 тыс. доз вакцины Pfizer – BioNTech и 1 776 тыс. доз Oxford – AstraZeneca. Также, по словам министра здравоохранения М. Степанова, есть договоренность на поставку 12 млн доз вакцин от производителей AstraZeneca и Novavax.

Зачем необходима массовая вакцинация

Остановить распространение пандемии может создание коллективного иммунитета: когда большая часть населения вакцинирована и невосприимчива к определенной инфекционной болезни, защищены даже те, у кого нет иммунитета, поскольку вероятность вспышки мала.

Сейчас среди ученых нет единого мнения в отношении того, какая часть населения должна иметь антитела к COVID-19, чтобы предотвратить новые вспышки. Вариативность составляет от 40-50 до 80% и более.

ВОЗ призывает не ждать появления безупречной вакцины, которая будет эффективна против всех имеющихся мутаций вируса. Следует использовать имеющиеся препараты, которые могут если не полностью защитить, то значительно снизить риск тяжелого течения заболевания и смерти.

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