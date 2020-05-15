Какие органы поражает COVID-19: ученые предупредили о новой опасности

Тимур Григоренко Пульмонология 15:29, 15.05.2020 Обновлено: 16:05, 15.05.2020

Коронавирус COVID-19 поражает не только дыхательные пути и легкие, но может ударить и по другим органам, например почкам и печени.

К такому выводу пришли ученые из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф (Германия), передает UKE.

В ходе исследования при вскрытии были изучены тела 27 умерших пациентов. Ученые смогли найти возбудителя SARS-CoV-2 в легких, горле, сердце, печени, мозге и почках. Самые высокие концентрации вируса на клетку были обнаружены в дыхательных путях. Дальше шли почки, сердце, печень, мозг и кровь.

Пандемия COVID-19.

"После дыхательных путей патогены SARS-CoV-2 поражают почки. Это вероятно объяснение того факта, что у многих пациентов есть нарушения в мочеиспускательной системе. Кроме того, это может объяснить чрезвычайно высокий уровень – до 50% – острой почечной недостаточности при инфекциях COVID-19", – подчеркнуто в исследовании.

Ученые также обнаружили, что есть взаимосвязь между одновременным существованием нескольких заболеваний (сопутствующих заболеваний) и вирусной инфекцией органов. Это может быть дополнительным фактором для большого влияния предыдущих болезней на смертность от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, что у половины пациентов с COVID-19, которых проверили с помощью МРТ, обнаружили аномалии головного мозга.

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