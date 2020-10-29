Какая маска защитит от коронавируса: результаты исследований

Большинство тканей, которые обычно используются для пошива немедицинских масок для лица, эффективно задерживают сверхмелкие частицы.

Тестированием различных типов тканей занималась группа исследователей из Кембриджского и Северо-Западного университетов, пишет MedicalXpress.

Ученые изучали, какой материал способен улавливать частицы размером от 0,02 до 0,1 микрометра, что соответствует размерам большинства вирусов, включая SARS-CoV-2, на высоких скоростях как при кашле или тяжелом дыхании.

Так, респираторы N95 продемонстрировали высокую эффективность. Что касается самодельных масок, то маски, сделанные из нескольких слоев ткани, лучше задерживали распыляемые частицы, чем однослойные.

Обнаружено, что ткани также хорошо работают во влажном состоянии и после стирки. Однако ученые предупредили, что из-за износа материала маски не следует использовать бесконечно.

MedOboz ранее писал, что маски, в первую очередь, нужны для защиты окружающих. Они помогают предотвратить распространение вируса только при правильном использовании.

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