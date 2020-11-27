Как восстановиться после COVID-19: врач дал советы

Реабилитация после перенесенного коронавируса предусматривает дыхательную гимнастику, прогулки на свежем воздухе и рациональное питание.
Об этом заявил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, говорится в Telegram-канале "Коронавирус_инфо". По его словам, после такой реабилитации усталость, которая наблюдается у пациентов во время и после перенесения коронавирусной болезни COVID-19, постепенно исчезнет.
"Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Действительно, многие жалуются на выраженную утомляемость, которая сохраняется в течение 2-3 недель, постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе", – рассказал Дубров.
Напомним, за прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине обнаружили 15 331 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 677 189 человек, 317 395 (+9617 в течение суток) – выздоровели, 11 717 (+225) – умерли.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профессор Сергей Дубров заявил, что лечение антибиотиками никак не поможет победить коронавирус.
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