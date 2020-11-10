Как вернуться к работе после коронавируса – советы врача

Готов ли человек вернуться к работе, решает только врач

Человеку, который перенес коронавирусную инфекцию, для полного восстановления нужно время. Несмотря на отрицательный тест на ковид, после выздоровления многие жалуются на бессилие и головные боли.

О том, как правильно возвращаться к рабочему режиму, рассказала ТСН семейный врач Наталья Шевчук.

Идеальные условия для выхода на работу – это отрицательный тест на COVID-19 и закрытый больничный лист. Медик подчеркнула, что даже при хорошем самочувствии, результат анализа может быть положительным.

Только лечащий врач, а не работодатель, решает, готов ли пациент выйти на работу, уверяет доктор. С одной стороны, человек может плохо себя чувствовать и быть не в состоянии справляться со своими обязаностями, с другой – он может распространять вирус среди окружающих.

Летом больные выздоравливали за 2 недели, теперь же болезнь длится не менее трех. Также сейчас вырос риск сезонных заболеваний. "Человек, который переболел, у него уже была очень сильная атака на иммунитет, он уязвима к другим инфекциям, к гриппу, к энтеровирусу, к респираторным вирусам", – говорит врач.

Закрытый больничный еще не значит, что у человека появились силы работать или добраться до работы. Специалисты рекомендуют выходить на улицу после двух недель болезни, поскольку в этот период человек уже не заразен. Прогулки будут полезными как для легких, так и для сердца.

Врачи и психологи советуют не пытаться выполнять работу в прежних объемах и не упрекать себя за отсутствие сил. Работодатель должен понимать, что работоспособность сотрудника, перенесшего ковид, первые несколько недель будет ниже, чем обычно, поскольку для восстановления организма нужно время.

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