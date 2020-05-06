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/ Пульмонология

Как в Украине будут оперировать при пандемии COVID-19: в Минздраве рассказали о новых правилах

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Несмотря на карантин из-за коронавируса, в Украине снова начнут делать больным плановые операции. Впрочем по отношению к ним будут приниматься строгие меры безопасности для недопущения распространения эпидемии.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, подчеркнув, что обо всем позаботится государство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"4 мая мы приняли постановление правительства. Это очень необходимо для жизни и здоровья наших граждан. Потому что карантин уже длится более 50 дней. И я, пообщавшись с нашим врачами, увидел необходимость начала плановых операций. Это, прежде всего касается онкологии, кардиохирургии. Именно поэтому было принято такое решение", – сказал он.

Операция

Операция

Naked Science

В то же время Степанов отметил, что проведение плановых операций возможно только с очень четким соблюдением карантинных и санитарных правил. Ведь только это не позволит распространиться инфекции коронавируса внутри больниц.

"Именно поэтому все пациенты, которые будут попадать на госпитализацию из-за плановых операций, сначала будут тестироваться ПЦР-тестами, будут проходить самоизоляцию в течение 2-3 дней после тестирования и затем уже будут госпитализированы в больницу для проведения операций. Там очень четкий алгоритм. Все это будет проводиться бесплатно. У государства существует такая возможность", – заверил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о переносе плановых операций было принято Минздравом в марте. Оно было связано с необходимостью освободить медицинские учреждения для возможной помощи украинцам в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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