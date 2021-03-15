Как уберечься от коронавируса

Мир больше года живет с эпидемией коронавируса. И когда она закончиться – неизвестно. Но уже понятно, что мы не сможем жить так беспечно, как до нее. Каждый выйдет из этой эпидемии с новым опытом. Но самое важное, что мы научимся ценить многое, на что ранее не обращали внимание. Мы научимся ценить жизнь!

По некоторым прогнозам в той или иной форме Covid - 19 переболеет около 2/3 всего населения планеты. И для нас, конечно, было бы лучше, если бы мы не заболели вообще или переболеем легкой формой.

А на сегодняшний день бушует новый всплеск заболеваемости, и то ли это – третья волна, то ли – британский штамм, но нам от этого не легче.

Мы уже знаем, что в группу риска относятся пожилые люди, а также те, которые имеют лишний вес и страдают от хронических болезней (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и др.). Коронавирус для них является более опасным, чем для остальной части населения, так как может протекать более тяжело и даже приводить к смерти. Поэтому очень важно сейчас таким людям выполнять врачебные рекомендации по лечению своих хронических заболеваний. Как говорят, лекарства не работают для тех, кто ими не пользуется, а сейчас не время относиться халатно к своему здоровью, нужно, без преувеличения, спасать свою жизнь.

Пожилым людям желательно не контактировать с посторонними людьми и "не шастать" без особой надобности. К сожалению, далеко не все бабушки и дедушки хотят сидеть дома и просто ждать лучших времен. Руководствуясь какими-то лишь им понятными принципами, они все также выходят каждый день на улицу и даже едут куда-то.

Что делать? Обязательно обеспечьте своих пожилых родителей и близких всем необходимым, пополняйте им запасы продуктов и лекарств, чтобы действительно не было необходимости выходить из дома. В идеале купите им планшет или компьютер, чтобы вы могли видеть друг друга и держать связь онлайн.

Но с появлением новых штаммов вируса на новом пике заболеваемости мы видим, что в зону риска попадают также и молодые люди и без сопутствующей соматической патологии. А всех людей дома не закроешь…

Поэтому надо беречься и выполнять рекомендации и по соблюдению масочного режима, дезинфекции рук без фанатизма и реже заходить в толпу без особой надобности. Никто ничего нового не придумал, а меры предосторожности соблюдать надо, чтобы снизить риск заражения этой коварной вирусной инфекцией.

Об алкоголе на это время лучше забыть или минимизировать употребление. Алкоголь, конечно, может снижать или убрать тревогу, но ведь можно и пристраститься. Лучшее применение для алкоголя на карантине – протирайте им руки и поверхности (если он крепче 60 градусов).

О чем действительно придется забыть, так это о курении. Если вы продолжите курить, то у вас повышаются шансы более тяжелого протекания болезни, так как корановирус поражает сосуды легких.

Обязательно занимайтесь физической нагрузкой! Помогите своему настроению эндорфинами, которые выделяются, когда нагружаешь мышцы. Особое внимание уделите упражнениям, которые укрепят ваши легкие и заставят их работать на полную мощность.

Как хорошо, что пришла весна, и холодные дни стали теплее и длиннее. Появилось солнышко, и нас начали радовать первые весенние цветы. Гуляйте на свежем воздухе, вдыхайте весну и пение птиц.

А также почаще улыбайтесь, радуйтесь окружающему миру, родным и близким людям. Не огорчайтесь и не обижайтесь, позитивно воспринимайте жизнь! Это так просто и одновременно сложно. Но другой жизни у нас не будет...