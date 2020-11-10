Как тяжелое похмелье: участники испытания вакцины против COVID-19 рассказали о побочных эффектах

Волонтеры, принимавшие участие в испытании вакцины против коронавируса от Pfizer, описали побочные эффекты от уколов.

У некоторых состояние после прививки было похоже на сильное похмелье, пишет Daily Mirror.

45-летняя Кэрри жалуется на головную боль, лихорадку и боль во всем теле. Побочные эффекты после первой вакцины против COVID-19 были как после прививки от гриппа, но после второго укола они усилились.

Еще один доброволец – 44-летний господин Дешилдс – рассказал, что его иммунная реакция придала ему уверенности в вакцине. Также положительный тест на антитела подтвердил то, что мужчина получил прививку, а не плацебо.

Волонтеры рады новости о том, что вакцина, в тестировании которой они участвовали, показала такую высокую эффективность, ведь это поможет остановить пандемию и спасти жизни многих людей.

MedOboz ранее сообщал, что вакцина против COVID-19 от Pfizer и BioNTech не скоро попадет на рынок. Разработчики должны получить одобрение от регулирующих органов.