Как проявляется иммунитет от COVID-19: ученые приблизились к разгадке

Люди даже с легкими симптомами COVID-19 вырабатывают антитела, которые вселяют надежду на то, что выздоровевшие действительно получают иммунитет от этого заболевания.

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К такому выводу пришли французские ученые из института Пастера в Париже. Правда, результаты их исследование еще не были рецензированы и нуждаются в доказательствах, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что специалисты проанализировали кровь 160 медиков из двух больниц в Страсбурге, восточная Франция, у которых была легкая форма COVID-19, и которые не нуждались в стационарном лечении. Всем участникам эксперимента было в среднем 32 года.

Иммунитет к COVID-19 напрямую зависит от антител в крови выздоровевшего пациента – ученые

Выяснилось, что у 99,4% из них антитела к коронавирусу начали вырабатываться уже через 13 дней после первых симптомов. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что у них есть какая-то форма защиты от него.

В частности, отмечается, что антитела обладали способностью "нейтрализовать" или убивать вирус в тестах и, по-видимому, становились сильнее в течение нескольких недель после заражения.

При этом в исследовании не рассматривались образцы крови, взятые позднее чем через 40 дней после появления симптомов. Поэтому не было установлено, как долго действуют антитела.

"Антитела являются признаком заражения человека коронавирусом. Но защищает ли это выздоровевшего от повторного заражения, еще предстоит доказать", – подчеркивают ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Амстердамского университета предполагают, что иммунитет от COVID-19 будет существовать всего полгода.

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