Как правильно утилизировать медицинские маски: ВОЗ дала совет

Использованные медицинские маски, применяемые в целях защиты от заражения коронавирусом COVID-19, можно утилизировать с обычным мусором.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала NIKOLAEV Podcast (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Маски можно утилизировать с обычным мусором

"Маски надо утилизировать как бытовые отходы. Они представляют опасность непосредственно, когда снимаются, но после какого-то времени – практически нет", – отметила она.

По словам Вуйнович, инфекционность масок связана не с бытовым использованием, а с больницами.

"Потому что там, именно там высокая инфекционность", – сказала представитель ВОЗ.

Ведущий канала, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что ежедневная потребность России в масках составляет 50 млн штук, или 10 железнодорожных грузовых вагонов.

Как писал OBOZREVATEL, ношение медицинских масок в общественных местах из-за пандемии коронавируса может быть необходимым на протяжении еще нескольких лет.