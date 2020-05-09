Как правильно надеть одноразовую маску: медсестра показала видеоинструкцию

Пульмонология 03:40, 9.05.2020

Медсестра из Японии показала наглядную видеоинструкцию, как правильно надеть одноразовую медицинскую маску. Пользователи сети удивлены, так как часть из них делала все ровно наоборот.

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Видео опубликовано в Twitter девушки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Сначала нужно определить, где тыльная сторона маски

Начинает медсестра с демонстрации различий двух сторон маски. На одной из их веревки крепятся к самой ткани, покрывающей лицо. При этом на другой стороне таких креплений нет.

Как оказалось, тыльная сторона – та, на которой нет креплений маски к веревкам, а не наоборот.

Но перед тем, как надеть маску, необходимо еще отрегулировать зажим для носа.

Как писал OBOZREVATEL ранее, чтобы медицинская маска была эффективной и действительно защищала человека, ее нужно правильно носить.

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